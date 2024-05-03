«Попал я в самый пи***рез». Военный РФ жалуется на потери и казни «отказников»

Украинская артиллерия обнуляет захватчиков из РФ. Фото: кадр из видео

Военнослужащий РФ Владимир Зайцев опубликовал в Telegram видео, на котором рассказал о тяжелых буднях захватчиков из-за интенсивной работы артиллерии ВСУ.

«Потрапив я в самий пі***рез». Військовий РФ скаржиться на втрати та розстріли дезертирівhttps://t.co/Nufe6WCPc1 pic.twitter.com/bX0z77eike — Новини Донбасу (@novostidnua) May 3, 2024

«От нашей роты никого не осталось. Я прибыл сюда 29 февраля и мы сразу же поехали на передовую, где я пробыл три дня и кое-как выбрался оттуда, по ранению», — рассказывает российский оккупант Владимир Зайцев.



По словам россиянина, он попал под обстрел украинских минометов, после чего был контужен. Он не желает возвращаться на фронт, потому что свои шансы на выживание оценивает, как 50 на 50.



«Живым не возвращается никто, никого не осталось. Кто-то находится в части, остальные 200-е. Кто-то сбегает, и я бы сам сбежал, но не могу — обнулят», — заверил военный РФ.



Сбежавших дезертиров, по утверждению россиянина, возвращают в расположение, а потом расстреливают свои же. В свидетельстве о смерти делают запись, что погиб во время выполнения задания.



Напомним, мобилизованный из Бурятии инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться на войну в Украину.