«Потрапив я в самий пі***рез». Військовий РФ скаржиться на втрати та розстріли дезертирів

Українська артилерія обнуляє загарбників з РФ. Фото: кадр із відео

Військовослужбовець РФ Володимир Зайцев опублікував у Telegram відео із розповіддю про важке будення загарбників через інтенсивну роботу артилерії ЗСУ.

«Потрапив я в самий пі***рез». Військовий РФ скаржиться на втрати та розстріли дезертирівhttps://t.co/Nufe6WCPc1 pic.twitter.com/bX0z77eike — Новини Донбасу (@novostidnua) May 3, 2024

«Від нашої роти нікого не лишилося. Я прибув сюди 29 лютого і ми одразу ж поїхали на передову, де я пробув три дні та ледь вибрався звідти завдяки пораненню», — розповідає російський окупант Володимир Зайцев.



Він каже, що потрапив під обстріл українських мінометів і зазнав контузії. Тож не бажає повертатися на фронт, бо свої шанси на виживання оцінює як 50 на 50.



«Живим не повертається ніхто, нікого не лишилося. Хтось перебуває у частині, решта – 200-ті. Хтось тікає, і я сам втік би, але не можу — обнулять», — запевнив військовий РФ.



Дезертирів, за твердженням росіянина, повертають у розташування, а потім розстрілюють свої ж. У свідоцтві про смерть записують, що загинув під час виконання завдання.



Нагадаємо, мобілізований з Бурятії інсценував власну смерть, щоб не повертатися на війну в Україну.