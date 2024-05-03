Армия РФ ударила из артиллерии по Константиновке: повреждены дома, линия электросети и газопровод

Оккупационная армия РФ сегодня ночью, 3 мая, обстреляла Константиновку Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«В 02:40 произошел артиллерийский обстрел по городу Константиновке», — говорится в сообщении.



В результате обстрела повреждены пять частных домов, линия электросети ДТЭК, газопровод (отключены от газоснабжения 4 абонента частного сектора), автомобиль. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что утром 3 мая город Курахово в Донецкой области подвергся обстрелу со стороны российских оккупантов. В результате атаки погибли двое местных жителей, два человека ранены.