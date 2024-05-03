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Армія РФ вдарила з артилерії по Костянтинівці: пошкоджені будинки, лінія електромережі та газопровід

03 травня 2024, 10:57

Армія РФ вдарила з артилерії по Костянтинівці: пошкоджені будинки, лінія електромережі та газопровід

Окупаційна армія РФ сьогодні вночі, 3 травня, обстріляла Костянтинівку Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

«О 02:40 стався артилерійський обстріл по Костянтинівці», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять приватних будинків, лінію електромережі ДТЕК, газопровід (відключено від газопостачання 4 абоненти приватного сектору), автомобіль. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

Раніше ми писали, що вранці 3 травня місто Курахове в Донецькій області зазнало обстрілу з боку російських окупантів. Внаслідок атаки загинули двоє місцевих жителів, двоє людей поранені.

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