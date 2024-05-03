Вблизи заброшенной ТЭЦ в Ленобласти РФ произошел взрыв

В российской Ленинградской области сегодня, 3 мая, произошел взрыв. По неподтвержденной информации, инцидент произошел из-за взрыва беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал Astra.



Сообщается, что в 07:14 жители города Павловск услышали громкий взрыв со стороны заброшенной ТЭЦ (теплоэлектроцентраль).



При осмотре места происшествия у основания трубы ТЭЦ зафиксировано повреждение на площади около 5 квадратных метров. Информация о пострадавших и погибших не было.



Ранее мы писали, что 3 мая российская Белгородская область дважды попала под обстрел. Село Вознесеновка атаковали дроны, в результате этого двое гражданских получили ранения, есть повреждения.