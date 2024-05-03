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Поблизу покинутої ТЕЦ у Ленобласті РФ стався вибух

03 травня 2024, 11:24

Поблизу покинутої ТЕЦ у Ленобласті РФ стався вибух

У російській Ленінградській області сьогодні, 3 травня, стався вибух. За непідтвердженою інформацією, інцидент стався через вибух безпілотника. Про це повідомив Telegram-канал Astra.

Повідомляється, що о 07:14 мешканці міста Павловськ почули гучний вибух з боку занедбаної ТЕЦ (теплоелектроцентраль).

Під час огляду місця події біля основи труби ТЕЦ зафіксовано пошкодження на площі близько 5 квадратних метрів. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. 

Раніше ми писали, що 3 травня російська Білгородська область двічі потрапила під обстріл. Село Вознесенівка атакували дрони, внаслідок цього двоє цивільних зазнали поранень, є пошкодження.

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