Руководителя Мариупольского морского порта подозревают в многомиллионной растрате

Исполняющий обязанности директора Мариупольского морского торгового порта Игорь Барский. Фото: Elevatorist.com

Исполняющему обязанности директора Мариупольского порта сообщено о подозрении в растрате 11,6 млн гривен. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что в феврале 2022 года между «Мариупольским морским торговым портом» и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор о дополнительных работах по строительству специализированного перегрузочного комплекса зерновых грузов.

После начала полномасштабной войны исполняющий обязанности директора порта оплатил подрядной организации не отработанные договором средства.

«Доподлинно зная, что строительство на предприятии в условиях активных боевых действий не будет проводиться, чиновник дал указания подчиненным работникам готовить фиктивные документы. При этом их оформляли «задними числами» — уже после окончания сроков действия договора», — заявили в прокуратуре.

С октября по декабрь 2022 года подрядчик незаконно получил от госпредприятия более 11,6 млн гривен.

Исполняющему обязанности директора Мариупольского порта сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

По информации ресурса Elevatorist, Мариупольский морской торговый порт с апреля 2020 года возглавляет 54-летний Игорь Барский.