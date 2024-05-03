Керівника Маріупольського морського порту підозрюють у багатомільйонній розтраті

В.о. директора Маріупольського морського торговельного порту Ігор Барський. Фото з відкритих джерел

Виконувачу обов'язків директора Маріупольського морського порту повідомлено про підозру у розтраті 11,6 млн гривень. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.



За інформацією «Новин Донбасу», підозрюваним є Ігор Барський.



Зазначається, що у лютому 2022 року між «Маріупольським морським торговельним портом» та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір про додаткові роботи з будівництва спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів.

Після початку повномасштабної війни виконувач обов'язків директора порту Ігор Барський сплатив підрядній організації невідпрацьовані договором кошти.

«Добре знаючи, що будівництво на підприємстві в умовах активних бойових дій не буде проводитися, чиновник дав вказівки підлеглим працівникам готувати фіктивні документи. При цьому їх оформляли «заднім числом» вже після закінчення термінів дії договору», — заявили в прокуратурі.



З жовтня по грудень 2022 року підрядник незаконно отримав від держпідприємства понад 11,6 млн гривень.



Барському повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах.



Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.