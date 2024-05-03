В полдень россияне обстреляли Чугуев Харьковской области

Сегодня в полдень под обстрел российских войск попал в город Чугуев в Харьковской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

«В 12:08 оккупанты ударили по Чугуеву. Повреждена гражданская инфраструктура», — написал Синегубов в своем Тelegram-канале.

Также он отметил, что на эту минуту информация о пострадавших не поступала.

Идет ликвидация последствий профильными службами.

Ранее сообщалось, что утром 1 мая поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области попал под обстрел. В результате российский атаки есть погибшие и пострадавшие.