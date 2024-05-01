Российские войска на Харьковщине скинули КАБы на авто и жилой дом: есть жертвы и пострадавшие

Сегодня утром, 1 мая, поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области попал под обстрел. В результате российский атаки есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



По словам главы региона, оккупанты нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому.



В результате обстрела погибли, находившиеся в автомобиле, гражданский мужчина и женщина», — написал он.



Также вспыхнули еще три машины, которые были недалеко от места попадания — пострадали 77-летний мужчина и 74-летня женщина.



Ранее мы писали, что оккупанты ударили по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова, предварительно убив двух местных жителей.