Опівдні росіяни обстріляли Чугуєв Харківської області

Сьогодні опівдні під обстріл російських військ потрапив Чугуєв в Харківській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«О 12:08 окупанти вдарили по Чугуєву. Пошкоджено цивільну інфраструктуру», — написав Синєгубов на своїй сторінці у Telegram-каналі.

Також він зазначив, що на цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

Триває ліквідація наслідків профільними службами.

Раніше повідомлялося, що вранці 1 травня селище Золочів Богодухівського району Харківської області потрапило під обстріл. В результаті російської атаки є загиблі та постраждалі.