Назар Волошин: Российские военные из Очеретино прорываются к трассе Покровск — Константиновка

Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин

Российские оккупанты из Очеретино Донецкой области пытаются идти в сторону магистрали Покровск — Константиновка. В то же время, украинские военные смогли отбить некоторые позиции у армии РФ. Об этом 3 мая в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назар Волошин.

Он отметил, что противник там имеет тотальное преимущество в живой силе и технике, и пользуется этим, чтобы проводить штурмовые действия с целью захвата Покровска и жизненно важной трассы с выходом на Константиновку.

Командир батальона ударных беспилотных авиакомплексов «Ахиллес» 92-й бригады Юрий Федоренко сообщил в эфире телемарафона, что Силы обороны выбили войска РФ с некоторых позиций в этом направлении.

«Если мы говорим об Очеретино, то действительно, противник имел тактические успехи. Это обусловлено массированным проведением штурмовых действий. В то же время Силам обороны удалось овладеть ситуацией и некоторые позиции отбить у врага. Сейчас идет насыщенная работа, боевая, сложная, жесткая. Но так или иначе Силы обороны не просто стабилизируют ситуацию, а на некоторых направлениях перехватывают инициативу», — рассказал Федоренко.

Как уточнил спикер ОСГВ «Хортица», на Покровском и Кураховском направлениях продолжаются бои — там армия РФ задействовала до четырех своих бригад и планирует развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово.

По словам Назара Волошина, в целом по этим направлениям российская армия достигла определенных тактических успехов, однако оперативного преимущества получить не смогла.

«Для усиления украинской обороны осуществляется перемещение бригад после восстановления боеспособности на замену тех подразделений, которые понесли потери. Осуществляется перемещение бригад, восстановивших свою боеспособность», — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российским войскам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино в Донецкой области, однако этот участок находится под огневым контролем украинских военных, бои продолжаются.