Назар Волошин: Російські військові з Очеретиного прориваються до траси Покровськ — Костянтинівка

Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин

Російські окупанти з Очеретиного на Донеччині намагаються йти у бік магістралі Покровськ –Костянтинівка. Водночас українські військові змогли відбити деякі позиції в армії РФ. Про це 3 травня в ефірі телемарафону повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця» Назар Волошин.

Він зазначив, що противник там має тотальну перевагу у живій силі та техніці і користується цим, щоб проводити штурмові дії з метою захоплення Покровська та життєво важливої траси з виходом на Костянтинівку.

Командир батальйону ударних безпілотних авіакомплексів «Ахіллес» 92-ї бригади Юрій Федоренко повідомив в ефірі телемарафону, що Сили оборони вибили війська РФ із деяких позицій у цьому напрямку.

«Якщо ми говоримо про Очеретине, то справді противник мав тактичні успіхи. Це пов'язано з масованим проведенням штурмових дій. Водночас Силам оборони вдалося опанувати ситуацію і деякі позиції відбити у ворога. Зараз триває насичена робота – бойова, складна, жорстка. Але так чи так, Сили оборони не просто стабілізують ситуацію, а на деяких напрямках перехоплюють ініціативу», — розповів Федоренко.

Як уточнив спікер ОСУВ «Хортиця», на Покровському та Курахівському напрямках тривають бої — там армія РФ задіяла до чотирьох своїх бригад і планує розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

За словами Назара Волошина, загалом у цих напрямках російська армія досягла певних тактичних успіхів, проте оперативної переваги здобути не змогла.

«Для посилення української оборони здійснюється переміщення бригад після відновлення боєздатності на заміну тих підрозділів, які зазнали втрат. Здійснюється переміщення бригад, які відновили свою боєздатність», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російським військам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Донеччині, проте ця ділянка перпебуває під вогневим контролем українських військових, бої тривають.