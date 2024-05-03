Россияне ударили по жилым домам в Харькове: известно о погибшей и раненых

Днем 3 мая вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Холодногорскому району Харькова, в результате чего под завалами нескольких разрушенных жилых домов оказались люди. В настоящее время известно о погибшей женщине пенсионного возраста и двоих раненых. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«В результате террористического удара России по жилому району Харькова один человек погиб и двое ранены», — написал Терехов.

Он уточнил, что по предварительной информации прилет пришелся по Холодногорскому району города в зону жилой застройки.

Также отмечается, что в результате обстрела повреждения получил трамвай с пассажирами.

Ранее сообщалось, что сегодня в полдень под обстрел российских войск попал город Чугуев в Харьковской области.