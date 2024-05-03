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Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові: відомо про загиблу та поранених

03 травня 2024, 15:50

Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові: відомо про загиблу та поранених

Вдень 3 травня збройні сили Російської Федерації завдали удару по Холодногірському району Харкова – під завалами кількох зруйнованих житлових будинків опинилися люди. Наразі відомо про загиблу жінку пенсійного віку та двох поранених. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«В результаті терористичного удару Росії по житловому району Харкова одна людина загинула і двоє поранені», — написав Терехов.

Він уточнив, що за попередньою інформацією, «приліт» був у Холодногірському району міста в зоні житлової забудови.

Також зазначається, що в результаті обстрілу пошкоджений трамвай із пасажирами.

Раніше повідомлялося, що сьогодні опівдні під обстріл російських військ потрапило місто Чугуєв у Харківській області.

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