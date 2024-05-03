ВСУ уничтожили более сотни российских военных ракетами ATACMS на полигоне в Луганской области

Более сотни российских военных погибли при ракетной атаке ВСУ по полигону в Луганской области. Скриншот видео

В результате удара ВСУ ракетами ATACMS по полигону в Луганской области погибли более 100 российских военных. Об этом сообщило американское издание Newsweek.

Журналисты пришли к такому выводу, ознакомившись с опубликованными кадрами, которые верифицировали OSINT-аналитики. Видео и фото свидетельствуют, что, по крайней мере, один прилет произошел по скоплению российских военных.

Информацию подтверждает и Институт изучения войны (ISW).

Луганская обл., наши дни, прилёт 3х кассетных ATACMS по рашистскому полигону, результат не совсем ясен, ждём отзывы клиентовhttps://t.co/PAOWrxkcCR #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/cBikmAWHdr — Necro Mancer (@666_mancer) May 1, 2024

«Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские силы нанесли удар по российскому полигону юго-западнее Можняковки. Убиты 116 российских военнослужащих», — говорится в отчете ISW.

Полигон расположен в 80 в километрах от линии фронта — в оккупированном селе Рогово Луганской области.

Напомним, в пятницу, 3 мая, сообщалось, что украинские военнослужащие ликвидировали полевой состав боекомплекта российских оккупантов на Купянском направлении.