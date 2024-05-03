ЗСУ знищили понад сотню російських військових ракетами ATACMS на полігоні в Луганській області

Більше сотні російських військових загинули під час ракетної атаки ЗСУ по полігону в Луганській області. Скріншот відео

Внаслідок удару ЗСУ ракетами ATACMS по полігону в Луганській області загинуло понад 100 російських військових. Про це повідомило американське видання Newsweek.

Журналісти дійшли такого висновку, ознайомившись із опублікованими кадрами, які верифікували OSINT-аналітики. Відео і фото свідчать, що принаймні один приліт стався по скупченню російських військових.

Інформацію підтверджує Інститут вивчення війни (ISW).

Луганська обл., наші дні, приліт 3х касетних ATACMS по рашистському полігону, результат не зовсім зрозумілий, чекаємо на відгуки клієнтів https://t.co/PAOWrxkcCR #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/cBikmAWHdr — Necro Mancer (@666_mancer) May 1, 2024

«Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські сили завдали удару по російському полігону на південний захід від Можняківки. Вбито 116 російських військовослужбовців», — йдеться у звіті ISW.

Полігон розташований за 80 кілометр від лінії фронту — в окупованому селі Рогово Луганської області.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 травня, повідомлялося, що українські військовослужбовці ліквідували польовий склад боєкомплекту російських окупантів на Куп'янському напрямку.