На Пасху богослужения в храмах Донецкой области снова пройдут без людей

Во время Пасхи в Донецкой области 5 мая ночные богослужения в церквях пройдут без участия людей. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



В ночь с 4 на 5 мая комендантский час в области не отменен. «Ведь враг уже прибегал к терактам, провокациям и обстрелам во время религиозных праздников и угроза жителям области сохраняется», — говорится в сообщении администрации.



В 160 религиозных организациях в 25 территориальных громадах будут проводиться пасхальные посвящения корзин и богослужения. Именно пасхальные служения состоятся в 19 храмах области, но при закрытых дверях в присутствии только священнослужителей.



Правоохранители будут дежурить возле храмов и обследовать территории возле них на предмет взрывоопасных предметов.

Освящение пасхальных корзин начнется в 5 часов утра 5 мая.



На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей комендантский час на Пасху отменили частично.