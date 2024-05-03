На Великдень богослужіння у храмах Донецької області знову пройдуть без людей

Під час Великодня на Донеччині 5 травня нічні богослужіння у церквах пройдуть без участі людей. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



У ніч із 4 на 5 травня комендантську годину в області не скасовано. «Адже ворог вже вдавався до терактів, провокацій та обстрілів під час релігійних свят і загроза для мешканців області зберігається», — йдеться у повідомленні адміністрації.



У 160 релігійних організаціях у 25 територіальних громадах будуть проводитись пасхальні посвяти кошиків та богослужіння. Саме великодні служіння відбудуться у 19 храмах області, але за зачинених дверей у присутності лише священнослужителів.



Правоохоронці чергуватимуть біля храмів та обстежуватимуть території біля них на предмет вибухонебезпечних предметів.

Освячення великодніх кошиків розпочнеться о 5 годині ранку 5 травня.



На окупованій території Донецької та Луганської областей комендантську годину на Великдень скасували частково.