Войска РФ заняли позиции в Архангельском Донецкой области

Российские войска заявили, что оккупировали село Архангельское в Донецкой области. В сети распространили видео установленного российского флага на здании в Архангельском.



Как пишет проект DeepState, оккупант также вышел на административные границы Очеретино и продвинулся возле Новопокровского, Уманского, Первомайского и в Красногоровке.

Также российские военные оккупировали село Котляровка Купянского района Харьковской области.

В Генштабе ВСУ пока не комментировали, не опровергли и не подтвердили данную информацию.



Вечером 4 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток украинские военные отбили 18 российских атак на Авдеевском направлении. Всего на линии фронта зафиксировано 74 боевых столкновения.



«На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей», — рассказали в Генштабе.