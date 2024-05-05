Війська РФ зайняли позиції в Архангельському Донецької області

Російські війська заявили, що окупували село Архангельське на Донеччині. У мережі розповсюдили відео встановленого російського прапора на будівлі в Архангельському.



Як пише проєкт DeepState, окупант також вийшов на адміністративні кордони Очеретиного і просунувся біля Новопокровського, Уманського, Первомайського та Красногорівки.

Також російські військові окупували село Котлярівка Куп'янського району Харківської області.



У Генштабі ЗСУ поки не коментували, не спростували та не підтвердили цю інформацію.



Увечері 4 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби українські військові відбили 18 російських атак на Авдіївському напрямку. Загалом на лінії фронту зафіксовано 74 бойові зіткнення.



«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із рубежів», — розповіли в Генштабі.