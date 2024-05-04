Российские войска продвигаются в районе Карловского водохранилища на Донетчине — DeepState

Российская оккупационная армия продвинулась в селе Нетайлово Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



Село расположено недалеко от Карловского водохранилища.

По карте также видно, что события динамично развиваются в районе Часов Яра, Роботино, Соловьево и Крынок.

За прошедшие сутки на фронте состоялось 119 боевых столкновения, на Авдеевском направлении отражено 34 атаки противника, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что на Авдеевском направлении ВСУ отразили 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.