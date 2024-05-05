В Донецкой области несколько школ повреждены российскими обстрелами

За сутки, к утру 5 мая полиция зафиксировала 1849 обстрелов Донецкой области со стороны российских войск.



Под ударом были 9 населенных пунктов: города Дружковка, Курахово, Покровск, Часов Яр, поселок Великая Новоселка, села Дружба, Новый Комар, Новоселовка Первая, Тарасовка.

Повреждено 40 гражданских объектов — 25 жилых домов, учебные заведения, гараж, автотранспорт, критическая инфраструктура.

Армия РФ обстреляла Дружковку — погиб мужчина, повреждены 12 частных домов, гараж, автомобиль, перебила газопровод и электричество. Тип оружия, из которого нанесен удар, устанавливается.



Ночной удар России по Покровску унес жизни двух гражданских лиц, поврежден инфраструктурный объект.

Из РСЗО «Град» захватчики накрыли Часов Яр. Двое жителей получили ранения, повреждены 4 многоквартирных дома, учебное заведение.

Две управляемые авиабомбы КАБ-500 оккупанты сбросили на Тарасовка, уничтожив школу.



Кроме того, на утро 5 мая оккупант попал авиабомбой КАБ-250 по Новогродовке. По Украинску россияне ударили из артиллерии, повредили учебное заведение, котельную, спортплощадку. В обоих случаях предварительно — без пострадавших.