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В Донецкой области обстрелами повреждены около 100 домов за сутки

04 мая 2024, 09:45

В Донецкой области обстрелами повреждены около 100 домов за сутки

В Донецкой области обстрелами повреждены около 100 домов за сутки

В течение суток российские войска нанесли 2127 ударов по Донецкой области. Пострадали 13 населенных пунктов: города Константиновка, Курахово, Лиман, Северск, Торецк, Часов Яр, поселок Ильинка, села Богоявленка, Галициновка, Калиновое, Нетайлово, Прогресс, Редкодуб. 

Как сообщили в полиции Донетчины, повреждено 78 гражданских объектов — 57 жилых домов, админздания, гаражи, автотранспорт, газопровод, ЛЭП.

Курахово оккупанты накрыли из РСЗО «Ураган», в результате чего погибли два человека и двое ранены. Разрушениям подверглись три многоквартирных и частный дома, админздание.

В Часов Яре от удара дроном погиб мирный житель, еще двое получили травмы.

По Торецку армия РФ открыла огонь из «Градов» — ранила человека, повредила многоквартирный и 15 частных домов и админздание.

В результате артиллерийских обстрелов травмированы житель Северска и житель Нетайлово.

Четыре авиабомбы КАБ-500 захватчики сбросили на Лиман, повредив многоквартирный и 11 частных домов, хозяйственную постройку, 5 гаражей, 7 автомобилей.

Редкодуб армия РФ атаковала четырьмя управляемыми бомбами УМПБ Д-30СМ. В результате удара разрушено три частных дома.

Кроме того, установлена информация о гибели местного жителя в селе Дружба, которого убили 2 мая. Оккупант попал по человеку, который ехал на велосипеде с хлебом.

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