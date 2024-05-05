У Донецькій області кілька шкіл пошкоджено через російські обстріли

Станом на ранок 5 травня поліція зафіксувала 1849 обстрілів Донецької області з боку російських військ за добу.



Під ударом були 9 населених пунктів: міста Дружківка, Курахове, Покровськ, Часів Яр, селище Велика Новосілка, села Дружба, Новий Комар, Новоселівка Перша, Тарасівка.

Пошкоджено 40 цивільних об'єктів: 25 житлових будинків, навчальні заклади, гараж, автотранспорт, критична інфраструктура.

Армія РФ обстріляла Дружківку — загинув чоловік, пошкоджено 12 приватних будинків, гараж, автомобіль, перебиті газопровід та електрика. Тип зброї, з якої завдано удару, встановлюється.



Нічний удар Росії по Покровську забрав життя двох цивільних осіб, пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

З РСЗВ «Град» загарбники накрили Часів Яр. Двоє мирних жителів дістали поранення, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, навчальний заклад.

Дві керовані авіабомби КАБ-500 окупанти скинули на Тарасівку та знищили школу.



Крім того, на ранок 5 травня окупант поцілив авіабомбою КАБ-250 по Новогродівці. По Українську росіяни вдарили з артилерії, пошкодили навчальний заклад, котельню, спортмайданчик. В обох випадках, попередньо, без потерпілих.