В США назвали условие ввода войск в Украину

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис в интервью передаче 60 Minutes телеканала CBS News отметил важность дальнейшей поддержки Штатами Украины, противостоящей военной агрессии РФ. Помощь Вашингтона важна для предотвращения расширения войны.

В случае успеха Кремля в захватнической военной кампании в Украине, Вашингтону, вероятно, придется вмешаться в эту войну, причем в военном плане, предположил политик.

«Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими», — объяснил он.

По его словам, российский президент Владимир Путин стремится захватить больше территорий других стран с целью якобы «воспроизвести» Советский Союз. Поэтому он и дальше будет угрожать союзникам по НАТО.

Вторжение Путина в соседнюю Грузию не закончилось на этом, как и его захват территорий Украины в Крыму и Донецкой и Луганской областях еще в 2014 году, напомнил Джеффрис и добавил, что «последовательная агрессия» Кремля будет иметь «продолжение».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в интервью английскому изданию The Economist заявил, что если российская армия прорвет линию фронта, а Украина обратится с официальным запросом о введении на ее территорию иностранных войск, то европейским лидерам придется думать над тем, чтобы отправить своих солдат в Украину.