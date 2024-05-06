У США назвали умову введення військ в Україну

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джефріс в інтерв'ю передачі «60 Minutes» телеканалу CBS News наголосив на важливості подальшої підтримки Сполученими Штатами України, що протистоїть воєнній агресії РФ. Допомога Вашингтона важлива для запобігання розширенню війни.

У разі успіху Кремля у загарбницькій воєнній кампанії в Україні, Вашингтону, ймовірно, доведеться втрутитися у цю війну, причому у військовому плані, – припустив політик.

«Ми не можемо дозволити Україні впасти, адже якщо це станеться, існує значна ймовірність, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт – не просто з нашими грошима, а з нашими військовослужбовцями», — пояснив він.

За словами Джефріса, Володимир Путін прагне захопити більше територій інших країн з метою нібито відтворення Радянського Союзу. Тому він і надалі загрожуватиме союзникам НАТО.

Вторгнення Путіна до сусідньої Грузії не закінчилося на цьому, як і його захоплення територій України в Криму та Донецькій та Луганській областях ще у 2014 році, – нагадав Джефріс і додав, що «послідовна агресія» Кремля матиме «продовження».

Раніше повідомлялося, що Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю англійському виданню The Economist заявив, що якщо російська армія прорве лінію фронту, а Україна звернеться з офіційним запитом про введення на її територію іноземних військ, то європейським лідерам доведеться думати над тим, щоб надіслати своїх солдатів в Україну.