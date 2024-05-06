В Чернигове произошел взрыв в помещении банка

В помещении банка в центре Чернигова произошёл взрыв. Фото: Полиция Чернигова

В центре Чернигова произошел взрыв в помещении банка. В результате взрыва произошел пожар, здание повреждено, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным пресс-службы, сообщение о взрыве поступило в понедельник, 6 мая, около 4 утра.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, следственно оперативные группы полиции, взрывотехники, руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции, сообщили в пресс-службе.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва).

Напомним, 5 мая семья подорвалась на мине в районе села Николаевка под Тельманово (после декоммунизации Бойковское) на оккупированной части Донецкой области.