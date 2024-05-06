У Чернігові стався вибух у приміщенні банку

У приміщенні банку у центрі Чернігова стався вибух. Фото: Поліція Чернігова

У центрі Чернігова стався вибух у приміщенні банку. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена, постраждалих немає. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

За даними пресслужби, повідомлення про вибух надійшло у понеділок, 6 травня, близько 4 ранку.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП у Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції, повідомили у пресслужбі.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (навмисне знищення чи пошкодження майна шляхом вибуху).

Нагадаємо, 5 травня родина підірвалася на міні в районі села Миколаївка під Тельмановим (після декомунізації Бойківське) на окупованій частині Донецької області.