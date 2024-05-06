Российские оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области: повреждены 38 гражданских объектов

Российские оккупанты обстреляли 19 н. п. Донецкой области. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки армия РФ 1887 раз обстреляла Донецкую область, оккупационные войска атаковали 19 населенных пунктов, информирует руководство полиции области.



В результате российских атак, один человек погиб и шестеро получили ранения.



Оккупационные войска обстреляли 19 населенных пунктов: города Красногоровка, Курахово, Николаевка, Новогродовка, Украинский, Часов Яр, поселка Острое, Заречное, Кураховка, села Веселый Гай, Галицыновка, Георгиевка, Калиново, Крымское, Николаевка, Михайловка, Новомарково, Прогресс и Тарасовка.

Результат обстрелов Донецкой области российскими оккупантами. Фото: Нацполиция

Россияне повредили 38 гражданских объектов. Из «Градов» армия РФ атаковала Часов Яр – убили человека, еще одного ранили. Повреждены 4 частных дома.



«В Михайловке в результате вражеской атаки трое мирных жителей получили ранения. В результате артиллерийских обстрелов получили травмы еще двое гражданских - в Красногоровке и Георгиевке», — заявили правоохранительные органы.

Результат обстрелов Донецкой области российскими оккупантами. Фото: Нацполиция

По Галицыновке россияне ударили авиабомбой УМПБ Д-30СМ. Повреждены девять частных домов. С помощью РСЗО «Смерч» оккупанты РФ били по городу Николаевка, повредив объект инфраструктуры.



Напомним, 6 мая РФ нанесла удары по энергетической системе Сумской области, в результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.