Россия нанесла удары по энергетической системе Сумской области: без электроэнергии остались Сумский, Роменский и Ахтырский районы

В ночь на 6 мая Рф нанесла удары по энергетической системе Сумской области, в результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов. Об этом говорится в отчете местной военной администрации.



Силами подразделений противовоздушной обороны ВСУ было сбито 12 ударных БПЛА типа «шахед».



«Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков, ночью электроснабжение в пострадавших районах и частично в Сумах было восстановлено. Работы продолжаются», — заявили в Сумской ОВА.



По информации местных властей, в экстренном порядке была созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в ходе которой приняты решения о возобновлении работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания.



На месте также развернуты и готовы оказывать помощь пункты несокрушимости. Напомним, утром 5 мая жители Славянска Донецкой области слышали взрывы.



По сообщениям пользователей соцсетей, под обстрел попала Славянская теплоэлектростанция.