В результате российских обстрелов Донецкой области погиб один человек, шестеро ранены

За прошедшие сутки, 5 мая, россияне убили одного жителя Донецкой области — в Часов Яре, еще шесть человек в области получили ранения. Об этом написал в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Россияне убили 1 жителя Донбасса - в Часов Яре. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения», — отметил он.



Трое гражданских были ранены в Михайловке, один человек в Красногоровке, еще один получил ранения в Георгиевке.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области с момента полномасштабного вторжения составило 1954 человека убитыми, 4877 — ранеными.







Ранее в Донецкой области под российскими обстрелами погибли трое мирных жителей. Двое — в Покровске и один в Дружковке.