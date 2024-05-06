Російські окупанти обстріляли 19 населених пунктів Донецької області: пошкоджено 38 цивільних об'єктів

Російські окупанти обстріляли 19 н. п. Донецької області. Фото: Нацполіція

Минулої доби армія РФ 1887 разів обстріляла Донецьку область, окупаційні війська атакували 19 населених пунктів, інформує керівництво поліції області.



В результаті російських атак одна людина загинула і шестеро отримали поранення.



Окупаційні війська обстріляли 19 населених пунктів: міста Красногорівка, Курахове, Миколаївка, Новогродівка, Українськ, Часів Яр, селища Гостре, Зарічне, Курахівка, села Веселий Гай, Галицинівка, Георгіївка, Калинове, Кримське, Миколаївка, Михайлівка, Новомаркове, Прогрес й Тарасівка.

Результати обстрілів Донецької області російськими окупантами. Фото: Нацполіція

Росіяни пошкодили 38 цивільних об'єктів. З «Градів» армія РФ атакувала Часів Яр – вбили людину, ще одного поранили. Пошкоджено чотири приватні будинки.



«У Михайлівці внаслідок ворожої атаки троє мирних мешканців зазнали поранень. Внаслідок артилерійських обстрілів зазнали травм ще двоє цивільних – у Красногорівці та Георгіївці», - заявили правоохоронці.

Результат обстрілів на Донеччині російськими окупантами. Фото: Нацполіція

По Галицинівці росіяни вдарили авіабомбою УМПБ Д-30СМ. Пошкоджено дев'ять приватних будинків. За допомогою РСЗВ «Смерч» окупанти РФ били по місту Миколаївка, пошкодивши об'єкт інфраструктури.



Нагадаємо, 6 травня РФ завдала ударів по енергетичній системі Сумської області, внаслідок атаки росіян без електроенергії залишилися населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.