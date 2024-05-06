Україна вже отримала від союзників ракети до Patriot – міністр оборони Іспанії

Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які відправили Іспанія та інші західні союзники. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час візиту до казарм, де проходять підготовку українські солдати.

«Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і має бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від Росії», - пояснила вона.

За її словами, усі мають чітко усвідомлювати, що Україна - це країна, яка зазнала вторгнення з боку Путіна, який чинить великі масові вбивства і не має наміру встановлювати жодних обмежень.

Нагадаємо , раніше Генсек Нато Єнс Столтенберг заявляв, що союзники в Альянсі можуть надати Києву та інші системи протиповітряної оборони, крім Patriot, наприклад SAMP/T, або допомогти фінансовими внесками, якщо у них немає систем ППО.