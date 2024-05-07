Американского военного арестовали во Владивостоке

Американского военного арестовали во Владивостоке, он приехал в Россию из Кореи навестить свою девушку, пишет российское медиа Astra.



Об аресте 34-летнего сержанта Гордона Д. Блека во Владивостоке стало известно 2 мая.



Как именно он попал во Владивосток неизвестно, но по словам американских чиновников, сержант самостоятельно приехал в Россию во время смены места службы — из Южной Кореи на базу в США.



Блека задержали по обвинению в краже. Мама сержанта Мелоди Джонс рассказала, что в Россию ее сын приехал в гости к своей девушке.



«Пожалуйста, не пытайте [моего сына] и не причиняйте ему вреда», — сказала Мелоди Джонс журналистам, когда те спросили, что она хочет передать россиянам.



Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сказал, что США «знают об этом случае и другие вопросы, связанные с Россией», но он добавил, что «не может сейчас многое сказать об этом».



Напомним, 35-летний Суэди Мурекези, гражданин США, попал ранее в плен в Херсоне. Затем его выпустили на свободу в Донецке.