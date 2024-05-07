Американського військового заарештували у Владивостоці

Американського військового заарештували у Владивостоці, він приїхав до Росії з Кореї відвідати свою дівчину, – пише російське медіа Astra.



Про арешт 34-річного сержанта Гордона Д. Блека у Владивостоці стало відомо 2 травня.



Як саме він потрапив до Владивостока – невідомо, але, за версією американських ЗМІ, сержант самостійно приїхав до Росії під час зміни місця служби — з Південної Кореї до бази в США.



Блека затримали за звинуваченням у крадіжці. Матір сержанта Мелоді Джонс розповіла, що до Росії її син приїхав на гостини до своєї дівчини.



«Будь ласка, не катуйте [мого сина] і не завдавайте йому шкоди», — сказала Мелоді Джонс журналістам, коли ті запитали, що вона хоче передати росіянам.



Радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі сказав, що США «знають про цей випадок та інші питання, пов’язані з Росією», і додав, що «не може зараз багато сказати про це».



Нагадаємо, 35-річний Суеді Мурекезі, громадянин США, потрапив раніше в полон у Херсоні. Потім його випустили на волю у Донецьку.