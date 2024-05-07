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Из-за российских обстрелов без света осталось более пяти тысяч абонентов Донецкой области

07 мая 2024, 12:15

Из-за российских обстрелов без света осталось более пяти тысяч абонентов Донецкой области

Российские обстрелы: без света более 5000 абонентов в Донецкой области. Фото: ДТЭК Российские обстрелы: без света более 5000 абонентов в Донецкой области. Фото: ДТЭК

Из-за обстрелов РФ обесточивались дома более 5,2 тысячи абонентов в двух населенных пунктах. Об этом сообщил официальный канал Министерства энергетики Украины.

Энергетики подключили 12,5 тысячи точек учета в 38 населенных пунктах. Однако по данным минэнерго, остаются без напряжения 93 населенных пункта, всего — 45,1 тысячи абонентов.

В компании ДТЭК Донецкие электросети отметили, что за прошедшую неделю, с 29 апреля по 5 мая, им удалось вернуть свет для жителей 97 населенных пунктов, пострадавших в результате постоянных атак РФ.

«Более 53 тысяч домов – снова с электроснабжением. Энергетики 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет», — заявили в ДТЭК.

Ранее оккупационная армия РФ обстреляла Константиновку Донецкой области, повредив линию электросети ДТЭК и газопровод.

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