Из-за российских обстрелов без света осталось более пяти тысяч абонентов Донецкой области

Из-за обстрелов РФ обесточивались дома более 5,2 тысячи абонентов в двух населенных пунктах. Об этом сообщил официальный канал Министерства энергетики Украины.
Энергетики подключили 12,5 тысячи точек учета в 38 населенных пунктах. Однако по данным минэнерго, остаются без напряжения 93 населенных пункта, всего — 45,1 тысячи абонентов.
В компании ДТЭК Донецкие электросети отметили, что за прошедшую неделю, с 29 апреля по 5 мая, им удалось вернуть свет для жителей 97 населенных пунктов, пострадавших в результате постоянных атак РФ.
«Более 53 тысяч домов – снова с электроснабжением. Энергетики 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет», — заявили в ДТЭК.
Ранее оккупационная армия РФ обстреляла Константиновку Донецкой области, повредив линию электросети ДТЭК и газопровод.