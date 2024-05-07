Через російські обстріли без світла залишилися понад п'ять тисяч абонентів Донецької області

Російські обстріли: без світла понад 5000 абонентів у Донецькій області. Фото: ДТЕК

Через обстріл РФ знеструмлювалися будинки понад 5,2 тисячі абонентів у двох населених пунктах. Про це повідомив офіційний канал Міністерства енергетики України.



Енергетики заживили 12,5 тисяч точок обліку в 38 населених пунктах. Однак за даними міненерго, залишаються без напруги 93 населені пункти, всього — 45,1 тисячі абонентів.



У компанії ДТЕК Донецькі електромережі зазначили, що за минулий тиждень, з 29 квітня до 5 травня, їм вдалося повернути світло для мешканців 97 населених пунктів, які постраждали внаслідок постійних атак РФ.



«Понад 53 тисяч будинків – знову з електропостачанням. Енергетики 24/7 роблять все можливе, щоб кожен удома мав світло», - заявили у ДПЕК.



Раніше окупаційна армія РФ обстріляла Костянтинівку Донецької області, пошкодивши лінію електромережі ДТЕК та газопровід.