Артиллеристы ВСУ уничтожили российскую пушку «Мста Б» и два наблюдательных поста

Уничтоженная российская пушка «Мста Б». Фото: кадр из видео

Артиллеристы 11 бригады НГУ им. Грушевского продемонстрировали, как уничтожают живую силу, вооружение и технику россиян, обеспечивая огневую поддержку. Видео опубликовал Telegram-канал Сил обороны Юга Украины.



«Обнаружили и уничтожили артиллерийский расчет и вражескую пушку 2А65 "Мста Б". Также ликвидировали два наблюдательных поста с личным составом россиян», — говорится в подписи к видео.



Напомним, в результате удара ВСУ ракетами ATACMS по полигону в Луганской области погибли более 100 российских военных.