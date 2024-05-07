Артилеристи ЗСУ знищили російську гармату «Мста Б» та два спостережні пости

Знищена російська гармата «Мста Б». Фото: кадр із відео

Артилеристи 11-ї бригади НГУ ім. Грушевського продемонстрували, як знищують живу силу, озброєння та техніку росіян, забезпечуючи вогневу підтримку. Відео опублікував Telegram-канал Сил оборони Півдня України.



«Виявили та знищили артилерійський розрахунок та ворожу гармату 2А65 "Мста Б". Також ліквідували два спостережних пункти з особовим складом росіян», — йдеться у підписі до відео.



Нагадаємо, в результаті удару ЗСУ ракетами ATACMS по полігону в Луганській області загинуло понад 100 російських військових.