Артилеристи ЗСУ знищили російську гармату «Мста Б» та два спостережні пости

Артилеристи 11-ї бригади НГУ ім. Грушевського продемонстрували, як знищують живу силу, озброєння та техніку росіян, забезпечуючи вогневу підтримку. Відео опублікував Telegram-канал Сил оборони Півдня України.
«Виявили та знищили артилерійський розрахунок та ворожу гармату 2А65 "Мста Б". Також ліквідували два спостережних пункти з особовим складом росіян», — йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, в результаті удару ЗСУ ракетами ATACMS по полігону в Луганській області загинуло понад 100 російських військових.