Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне: приостановлено движение поездов

Российские оккупанты 8 мая атаковали гражданскую инфраструктуру в городе Херсон. Повреждения получил железнодорожный вокзал и железнодорожное полотно. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Утром, 8 мая, страна-террорист атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. Вследствие ударов повреждены пути и вокзал города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за повреждения железнодорожного полотна движение поезда №121/122 «Киев — Херсон — Киев» ограничили. Он будет доезжать до Николаева, а оттуда пассажиров в Херсон и обратно в Николаев будут доставлять автобусами.

«Сейчас все 99 пассажиров в безопасности. Остальные поезда «Укрзализныци» продолжают движение по графику», — сообщили в «Укрзализныце».

Напомним, ночью 8 мая войска РФ совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Удары пришлись на шесть областей страны.