Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Херсоні: призупинено рух поїздів

Російські окупанти 8 травня атакували цивільну інфраструктуру у місті Херсон. Пошкоджені залізничний вокзал та залізничне полотно. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Вранці, 8 травня, країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ударів пошкоджено шляхи та вокзал міста», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через пошкодження залізничного полотна рух поїзда №121/122 «Київ — Херсон — Київ» обмежили. Він доїжджатиме до Миколаєва, а звідти пасажирів до Херсона і назад до Миколаєва доставлятимуть автобусами.

«Зараз усі 99 пасажирів у безпеці. Решта поїздів «Укрзалізниці» продовжує рух за графіком», — повідомили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, вночі 8 травня війська РФ здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Удари припали на шість областей країни.