В Луганске догорает нефтебаза после «прилета» ATACMS

Пожар на нефтебазе в Луганске: прилет ATACMS

Во временно оккупированном Луганске догорает нефтебаза после вечерней ракетной атаки. Предварительно по ней ударили ракетами ATACMS.



В результате удара пострадали пятеро сотрудников нефтебазы, сообщил «Мнздрав ЛНР». Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.



Также сообщается, что были повреждены линии электропередачи и газопровод. Ранее оккупированный Луганск вечером, 7 мая, подвергся ракетному удару. В результате «прилета» начался сильный пожар.



Утверждается, что удар по Луганску был нанесен баллистическими ракетами ATACMS. Напомним, в результате удара ВСУ ракетами ATACMS по полигону в Луганской области погибли более 100 российских военных.