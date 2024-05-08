У Луганську догоряє нафтобаза після «прильоту» ATACMS

Пожежа на нафтобазі у Луганську: приліт ATACMS

У тимчасово окупованому Луганську догоряє нафтобаза після вечірньої атаки. Попередньо, по цьому об'єкту завдали удару ракетами ATACMS.



Внаслідок атаки постраждали п'ятеро співробітників нафтобази, повідомило «МОЗ ЛНР». Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.



Також повідомляється, що пошкоджені лінії електропередачі та газопровід. Раніше окупований Луганськ увечері, 7 травня, зазнав ракетного удару. Внаслідок «прильоту» почалася сильна пожежа.



Стверджується, що удару по Луганську завдали балістичними ракетами ATACMS. Нагадаємо, в результаті удару ЗСУ ракетами ATACMS по полігону в Луганській області загинуло понад 100 російських військових.