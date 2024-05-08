Подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской оккупационной армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин в эфире Армия TV.

По словам офицера, сейчас вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.

«Украинские защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке», — сообщил Волошин.

Волошин также рассказал, что россияне проводят штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского.

«У Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают», — добавил спикер.