Армія РФ прорвалася до Красногорівки, але ЗСУ заблокували штурмові групи — «Хортиця»

Підрозділи сил оборони заблокували штурмові групи російської окупаційної армії, які прорвалися до міста Красногорівка Донецької області. Про це повідомив представник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин в ефірі Армія TV.

За словами офіцера, зараз ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.

«Українські захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку та околиці населеного пункту. Минулої доби захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки», — повідомив Волошин.

Волошин також розповів, що росіяни проводять штурми поблизу селища Нетайлове та намагаються штурмувати східну частину Первомайського.

"У Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають", - додав спікер.