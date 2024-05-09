Российский Белгород попал под обстрел: повреждены дома и автомобили

Российский Белгород попал под обстрел. Фото: Baza

В российском Белгороде в ночь на 9 мая прогремели несколько взрывов и произошли пожары в городе, а причиной называют обстрел. Перед тем в регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за «ракетной угрозы». Об этом сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и издание Baza.

Так, в заявлении руководителя региона указывается, что сирена ракетной опасности звучала этой ночью в Белгороде и области в 00:54, 03:12 и 04:00 (по местному времени).

Также были обнародованы кадры со взрывами и столбами дыма в Белгороде, пожарами, поврежденными домами и сгоревшими автомобилями.

Губернатор заявил, что в результате обстрела 8 человек получили ранения.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили», — написал он в Telegram.

Российский чиновник также рассказал, что в Белгородском районе в поселке Дубово повреждены кровли в четырех частных жилищных домовладениях.

«Также повреждены 3 автомобиля. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется», — заявил Гладков.

Ранее сообщалось, что российские самолеты «уронили» две бомбы за два дня на Белгородскую область. 4 мая в результате нештатного схода ФАБ-500 на Белгород пострадали 7 человек, в том числе ребенок, повреждены 31 дом и 10 авто.