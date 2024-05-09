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Російський Бєлгород потрапив під обстріл: пошкоджено будинки та автомобілі

09 травня 2024, 08:40

Російський Бєлгород потрапив під обстріл: пошкоджено будинки та автомобілі

Російський Бєлгород потрапив під обстріл. Фото: Baza Російський Бєлгород потрапив під обстріл. Фото: Baza

У російському Бєлгороді в ніч проти 9 травня пролунали кілька вибухів і сталися пожежі –  причиною називають обстріл. Перед тим у регіоні кілька разів оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу. Про це повідомили губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та видання Baza.

Так, у заяві керівника регіону зазначається, що сирена ракетної небезпеки звучала цієї ночі в Бєлгороді та області о 00:54, 03:12 та 04:00 (за місцевим часом).

Також оприлюднені кадри з вибухами та стовпами диму в Бєлгороді, пожежами, пошкодженими будинками та автомобілями, що згоріли.

Губернатор заявив, що в результаті обстрілу 8 людей дістали поранення.

«Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали повітряної атаки з боку ЗСУ. Є прямі влучання у житлові багатоквартирні будинкі та автомобілі», — написав Гладков у Telegram.

Російський чиновник також розповів, що у Бєлгородському районі у селищі Дубове пошкоджено покрівлі у чотирьох приватних житлових домоволодіннях.

«Також пошкоджено 3 автомобілі. Інформація про наслідки повітряної атаки уточнюється», — заявив Гладков.

Раніше повідомлялося, що російські літаки «впустили» дві бомби за два дні на Бєлгородську область. 4 травня в результаті позаштатного сходу ФАБ-500 на Бєлгород постраждали 7 осіб, у тому числі дитина, пошкоджено 31 будинок та 10 авто.

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