Силы обороны Украины сбили 17 из 20 ударных БПЛА РФ

ПВО Украины сбила 17 из 20 БПЛА РФ

В ночь на 9 мая 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 20 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда – Крым, сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.



«В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 17 ударных БПЛА в Одесской области. Спасибо боевую работу!», — добавил Олещук.







Ранее, в ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА.