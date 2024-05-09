Сили оборони України збили 17 з 20 ударних БПЛА РФ

ППО України збила 17 із 20 БПЛА РФ

У ніч проти 9 травня 2024 року російські окупанти атакували Україну 20 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з мису Чауда – Крим, – повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



«В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БПЛА на Одещині. Дякую за бойову роботу!», – додав Олещук.







Раніше, в ніч проти 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів і ударними БПЛА.